Медіа: ВМС Ірану захопили в Оманській затоці американський нафтовий танкер

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Іранське агентство Tasnim без подробиць повідомило, що Військово-морські сили Ірану захопили в Оманській затоці американський нафтовий танкер. Вказано лише, що його затримали за «рішенням суду».

За даними Reuters і Financial Times, ідеться про танкер St Nikolas під прапором Маршаллових Островів. Попередньо, інцидент стався за 90 кілометрів від оманського порту Сухар. Танкер, за попередніми даними, перевозив іракську нафту. FT пише, що він належить грецькій компанії Empire Navigation, а Reuters уточнює склад екіпажу — 18 громадян Філіппін й один громадянин Греції.

Раніше танкер мав назву Suez Rajan і був заарештований США за звинуваченнями в контрабанді іранської нафти, що порушувало санкції. Тоді Сполучені Штати заявили, що «Корпус вартових Ісламської революції Ірану» намагався відправити нафту в Китай.

Фактично Іран захопив танкер, яке є предметом американо-іранських суперечок.