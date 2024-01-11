Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря

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AP

Болгарія, Румунія та Туреччина підписали угоду про створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea). Діяльність MCM Black Sea матиме виключно мирний характер.

Про це повідомило Міноборони Болгарії.

Після остаточного схвалення документа на національному рівні країнами-учасницями почнеться планування діяльності MCM Black Sea. Після цього групу протимінної боротьби залучать для виконання реальних завдань — цей процес може зайняти до декількох місяців.

На початковому етапі в протимінній групі братимуть участь лише кораблі країн-учасниць союзу. Мінну загрозу усуватимуть виключно в територіальних водах і економічних зонах країн-учасниць групи. Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, зокрема для суден, що перевозять зерно з України.

Виконавчим органом для ухвалення рішень, управління, консультацій і загального керівництва проведенням протимінних операцій буде Комітет військово-морської протимінної групи в Чорному морі, що складається з командувачів ВМС трьох країн-учасниць. Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.