Естонія до 2027 року надасть Україні допомогу на €1,2 мільярда

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Ville Säävuori / Flickr

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що країна до 2027 року виділить Україні допомогу на суму €1,2 мільярда.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«У рамках Європейського Союзу ми вже надали Україні підтримку на приблизно €5 мільярдів. Цю підтримку потрібно продовжувати. Довгостроковий внесок Естонії до 2027 року становитиме €1,2 мільярда. Україна потребує більшого і кращого озброєння», — підкреслив Каріс.

Президент Естонії наголосив, що партнери повинні підвищити військове виробництво в межах Європейського Союзу, аби надати все необхідне Україні «не завтра, а вже сьогодні». Він зазначив, що жодних обмежень на зброю, яка передається Україні, бути не повинно, і що Естонія підтримуватиме Україну стільки, скільки триватиме війна.