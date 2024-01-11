Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання — Рада не розглядала документ

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Законопроєкт про мобілізацію № 10378 повертають на доопрацювання ініціатору, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Розглядати у парламенті його поки не будуть.

За його словами, таке рішення ухвалили за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — написав він.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк вважає заяву Арахамії дивною, оскільки «ніхто досі не розуміє, як взагалі можна його [законопроєкт] без Комітету і Ради зараз повернути».