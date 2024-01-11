У «Приват24» зʼявилася нова функція — донат у конверт. Це своєрідний аналог банки в mono

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ПриватБанк запустив новий функціонал, який призначений для збору донатів, накопичення коштів і керування власними витратами. Послуга має назву «Конверти» і доступна в «Приват24».

Ця функція нагадує «банки» в monobank, які після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну активно використовуються для збору донатів.

Основні особливості «конвертів»:

«конвертом» можна розраховуватися як звичайною карткою;

до збору можна долучити знайомих, додавши їх із телефонної книги або поширивши посилання в соцмережах;

збирати донати можна на благодійність або власні проєкти;

«конверт» можна «заклеїти» до певного строку або суми.

Таким чином функцію також можна використовувати для керування власними фінансами й накопичення на певну ціль.

Як створити «конверт» у «Приват24»

Потрібно вибрати або вказати назву «конверта».

Цю інформацію бачитимуть люди, які отримають посилання на «конверт» або яких користувач запросить із телефонної книги як учасників.

Вибрати валюту «конверта» — UA/USD/EUR.

Поповнити «Конверт» можна тільки в обраній валюті. Після створення валюту змінювати не можна. Збори можна відкривати у гривнях, доларах та євро.

Додати опис.

Варто вказати якомога більше деталей: на що збір, для кого, як витрачатимуться гроші тощо.

Вказати мету «Конверта».

Сума та дата закінчення накопичень — важливий стимул для досягнення цілі, зазначають в «ПриватБанк».

Додати візуалізацію до «Конверта».

Максимум можна відкрити 15 власних «Конвертів». Максимальна кількість Конвертів третіх осіб (спільне накопичення), доступних для перегляду аналітики також обмежена п’ятнадцятьма.

Доступ до перегляду аналітики власного «Конверта» (спільне накопичення) можна надати максимум 60 користувачам.

Обслуговування та поповнення Конвертів не тарифікується, але в «ПриватБанк» зазначають, що може зніматися комісія продукту, з якого проводилося поповнення, каналу або способу поповнення. З Конверта також не можна зняти кошти готівкою.