Комісія з цінних паперів та бірж США остаточно схвалила запуск спотових біткоїн-ETF після років відмов

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Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) після десятиліття відмов схвалила спотові біржові фонди (ETF) на базі біткоїна — вони дозволять інвесторам вкладатися в криптовалюту без прямого володіння нею. BlackRock, Invesco, Fidelity та інші фонди можуть розпочати торги вже сьогодні.

Дотепер SEC не дозволяла спотові ETF, посилаючись на повʼязані з криптовалютами ризики — шахрайство та маніпуляції ринком.

У серпні 2023 року Федеральний апеляційний суд США за позовом компанії з управління криптоактивами Grayscale Investments постановив, що рішення комісії необґрунтовані. Після цього SEC була змушена переглянути свою позицію і врешті погодила одразу 11 заявок на відкриття таких фондів. Дозвіл отримала не тільки Grayscale, але й Bitwise, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity та Franklin Templeton.

Втім, у регуляторі зазначили, що рішення на користь біткоїн-ETF не означає, що комісія змінила позицію щодо біткоїна — вони досі «не схвалюють» криптовалюту.

Раніше на американських біржах торгувалися лише акції криптокомпаній та ETF на біткоїн-фʼючерси. Спотові ETF у порівнянні з фʼючерсними несуть менші витрати й пропонують інвесторам нижчу комісію.

Прихильники криптовалют роками казали, що спотові фонди будуть вигідні інвесторам та допоможуть наблизити галузь до регульованого світу традиційних фінансів.