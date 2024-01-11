Росіяни обстріляли готель у Харкові — 11 людей поранені

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Напередодні близько 22:30 росіяни завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Атака пошкодила будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про 11 постраждалих, з них четверо — чоловіки віком від 31 до 38 років, семеро — жінки у віці від 23 до 71 року.

Девʼятьох потерпілих доставили до медзакладів, один із постраждалих перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів — у середньому та легкому, а двом надали допомогу на місці.

«Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі. Ліквідація наслідків триває», — зазначив голова ОВА.

Російські окупанти після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року регулярно обстрілюють Харків. Наприкінці 2023-го і на початку 2024 року обстріли Харкова почастішали. Зокрема, 2 січня 2024 року росіяни обстріляли місто ракетами «Іскандер-М» через що троє людей загинули, а 62 постраждали.