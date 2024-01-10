У Сомалі бойовики захопили гелікоптер ООН з пасажирами

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Сомалійське збройне ісламістське угруповання «Аш-Шабаб» захопило гелікоптер ООН разом з екіпажем і пасажирами — приблизно вісьмома людьми.

Про це ВВС повідомив міністр безпеки регіону Галмудуг Мохамед Абді Адан.

Гелікоптер приземлився на контрольованій угрупованням території в центральній частині Сомалі. Деякі джерела зазначають, що він був змушений здійснити аварійну посадку, а інші — що це сталося помилково.

Гелікоптер ООН перевозив медичне приладдя і мав транспортувати поранених солдатів із регіону Галгудуд. Він прямував до міста Вісіл, що поблизу лінії фронту урядових сил проти бойовиків «Аш-Шабаб».

Бойовики угруповання «Аш-Шабаб» воюють проти уряду Сомалі та міжнародних сил у регіоні із 2007 року. Останніми місяцями уряд Сомалі активізував свою боротьбу проти угруповання.