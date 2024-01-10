Литва надасть Україні оборонну допомогу на €200 мільйонів

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Wikipedia / Augustas Didžgalvis

Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на суму €200 мільйонів. Боєприпаси, військова техніка та інше обладнання надійдуть у січні та лютому.

Про це президент Литви Гітанас Науседа оголосив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

«У січні ми знову відправимо боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — командно-штабні машини М-577. Будемо тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості», — сказав Науседа.

За його словами, підписані 10 січня угоди між українською та литовською оборонною промисловістю «є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці».

Окрім того, Литва мобілізує коаліцію з розмінування України та продовжує підтримувати членство України в НАТО.

Президент Володимир Зеленський сказав, що дуже цінує надану підтримку.

«Зброя, техніка, потужні пакети [допомоги], тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування — все це надає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, про яку сьогодні домовилися. Не просто за допомогу, а за спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами та щодо інших напрямків в оборонному виробництві», — сказав Зеленський.

Також Литва та Україна домовилися про спільне виробництво засобів боротьби з дронами.