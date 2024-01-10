У Перу оголосили надзвичайний стан на кордоні з Еквадором

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Перу оголошує надзвичайний стан на кордоні з Еквадором на тлі внутрішнього збройного протистояння, яке охопило сусідню державу.

Про це повідомив премʼєр-міністр Перу Альберто Отарола.

«Наша солідарність із братньою країною Еквадором перед обличчям подій, з якими вона стикається», — сказав Отарола.

За його словами, поліція Перу посилить заходи безпеки у прикордонній зоні з сусідньою країною, а на всьому північному кордоні оголосили надзвичайний стан.

Напередодні президент Перу Діна Болуарте скликала екстрене засідання уряду, щоби вжити термінових заходів і не дати проникнути в країну злочинцям, що втекли з вʼязниць Еквадору.

Що відомо про ситуацію в Еквадорі

7 січня з еквадорської вʼязниці втік ватажок найбільшого злочинного угруповання «Лос-Чонерос» Адольфо Масіас, більш відомий за прізвиськом «Фіто». Він сидів у комплексі «Ла Рехіональ», де утримують майже 12 тисяч увʼязнених. Фактично Фіто контролював вʼязницю.

Після його втечі у кількох тюрмах сталися бунти. Сили безпеки Еквадору намагаються відновити порядок щонайменше в шести вʼязницях.

8 січня президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив у країні надзвичайний стан і запровадив комендантську годину. Він підписав указ, який визнає наявність у країні «внутрішнього збройного конфлікту». У країні також запровадили комендантську годину.

9 січня озброєні гвинтівками та гранатами чоловіки ввірвалися в студію телеканалу TC міста Гуаякіль. Вони захопили заручників під час прямого ефіру.

Тоді президент Еквадору Даніель Нобоа пообіцяв розпочати боротьбу з картелями. Наступного ж дня еквадорська влада повідомила про численні вибухи та заявила про викрадення семи поліцейських.

«Оголосив війну — отримаєш війну. Ви оголосили надзвичайний стан. Ми оголошуємо воєнною здобиччю поліцію, цивільних і військових», — ці слова прочитав на камеру один із викрадених поліцейських, на якого навели пістолет. Послання адресоване президенту.

В Еквадорі рівень убивств з 2018 до 2022 року зріс учетверо, а в 2023 став рекордним: у країні з населенням близько 17 мільйонів людей скоїли понад 7 800 вбивств і вилучили 220 тонн наркотиків. Після приходу до влади новий президент сказав, що побудує дві вʼязниці суворого режиму для утримання найнебезпечніших злочинців.