Поліція ідентифікувала сімох загиблих у Покровську та Рівному. Люди загинули від ракетного удару
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Покровському районі Донецької області слідчі продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях російського ракетного обстрілу 6 січня — наразі вже ідентифікували сімох загиблих.
Про це повідомляє Національна поліція Києва.
На цей час вдалося встановити:
- чотирьох загиблих у селі Рівне — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, та 59-річну бабусю;
- трьох у Покровську — 34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.
Поліцейським ще належить встановити особи чотирьох загиблих.
6 січня росія випустила по Покровському району 8 ракет С-300. Це сталося близько 15:00. Під ударом опинились місто Покровськ та село Рівне. Там загинули 11 людей, зокрема пʼятеро дітей.