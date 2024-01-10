Світовий банк цьогоріч прогнозує зростання ВВП України на рівні 3,2%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Світовий банк очікує, що цього року українська економіка зросте на 3,2%, а вже у 2025 році на 6,5% (найвищий показник для регіону «Європа й Центральна Азія»).

Про це йдеться у пресрелізі банку.

За оцінкою Світового банку, зростання ВВП України за підсумками 2023 року відбулося на рівні 4,8%.

«У Східній Європі темпи зростання ВВП повернулися до позитивної тенденції, а в Україні темпи зростання становили 4,8%. Незважаючи на цю позитивну тенденцію, виробництво в Україні у 2023 році залишалося на 30% нижчим за рівень до російського вторгнення», — заявили в СБ.

Водночас зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,4%, а у 2025-му — 2,7%, що є найслабшим початком десятиліття за останні 30 років.