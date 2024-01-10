Бригадний генерал Сергій Собко залишає посаду командувача Сил тероборони
- Автор:
- Софія Телішевська
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Начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко повідомив, що залишає Сили ТрО з 10 січня. Він не уточнив причину своєї відставки.
«Хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО», — написав він.
За його словами, на початку широкомасштабного вторгнення Сили ТрО виросли з 10 до 100 тисяч людей, а більшість бійців не мала військового досвіду і потребувала фахової підготовки.
«У розгортанні Сил територіальної оборони виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості. Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом», — резюмував Собко.
- У 2014 році Герой України Сергій Собко виконував бойові завдання на сході як командир батальйону. Після створення у січні 2022 року Сил тероборони ЗСУ його призначили начальником штабу — заступником командувача Сил ТрО. На початку повномасштабного вторгнення росії він був одним із керівників оборони Києва. У березні 2022 року Собку надали звання бригадного генерала.
- Першим очільником Сил тероборони був бойовий генерал Юрій Галушкін. У травні 2022 його замінив Ігор Танцюра, а в жовтні 2023 Володимир Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Анатолія Баргилевича.