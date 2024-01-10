Бригадний генерал Сергій Собко залишає посаду командувача Сил тероборони

Новини

Начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Сергій Собко повідомив, що залишає Сили ТрО з 10 січня. Він не уточнив причину своєї відставки.

«Хочу сказати лиш одне — я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних сил України, а також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку Сил ТрО», — написав він.

За його словами, на початку широкомасштабного вторгнення Сили ТрО виросли з 10 до 100 тисяч людей, а більшість бійців не мала військового досвіду і потребувала фахової підготовки.

«У розгортанні Сил територіальної оборони виявилося, що те, що виглядало на перший погляд непривабливим і недооціненим, стало предметом гордості. Бо вкладаючи зусилля та час, дбаючи про щось, ти будеш це любити. Ти пишатимешся кожним здобутком, кожною перемогою. Ти бачитимеш поступ, і ви зростатимете разом», — резюмував Собко.