Сили оборони минулої доби ліквідували 800 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 366 790 російських окупантів, зокрема 800 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Також росіяни втрачають техніку:
- танки — 6 038 (+2 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 11 216 (+13);
- артилерійські системи — 8 684 (+12);
- реактивні системи залпового вогню — 956 (+2);
- засоби ППО — 639 (+1);
- літаки — 329;
- гелікоптери — 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 834 (+11);
- крилаті ракети — 1 805;
- кораблі/катери — 23;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 11 575 (+23);
- спеціальну техніку — 1 336 (+3).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.