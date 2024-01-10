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Сили оборони минулої доби ліквідували 800 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images

Сили оборони за час повномасштабної війни вже знищили 366 790 російських окупантів, зокрема 800 за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також росіяни втрачають техніку:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.