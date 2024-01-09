У суді підтвердили, що ірландська співачка Шинейд О’Коннор померла природною смертю

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Ірландська співачка Шинейд ОʼКоннор померла природною смертю. Це підтвердив коронер — посадовець, який розслідує смерті, що мають незвичайні обставини.

Про це пише BBC, посилаючись на заяву коронерського суду Саутворка.

Співачку знайшли мертвою 26 липня минулого року в її будинку на півдні Лондону. Їй було 56 років. Причину смерті тоді не назвали.

Раніше О’Коннор зізнавалася, що страждає на біполярний розлад і має схильність до суїциду. На початку 2022 року її 17-річний син Шейн вчинив самогубство, і за тиждень після його загибелі артистка намагалася накласти на себе руки.

Шинейд О’Коннор найбільш відома за кавером на “Nothing Compares 2 U”, випущеним у 1990 році, який приніс їй всесвітню популярність. Вона випустила десять студійних альбомів між 1987 і 2014 роками.