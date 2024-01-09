Естонія надаватиме на оборону України чверть відсотка ВВП у наступні чотири роки
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
EU2017EE Estonian Presidency / Flickr
Влада Естонії планує упродовж наступних чотирьох років надавати Україні військову допомогу в 0,25% свого валового внутрішнього продукту повідомила естонська премʼєр-міністр Кая Каллас.
«Якщо кожна країна внесе по 0,25% — це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні», — сказала Каллас після чергового засідання Ради державної оборони, закликавши інші країни наслідувати приклад Естонії.
За словами премʼєрки, у наступні роки Естонія також виділятиме по €14 мільйонів на рік на спільні дії щодо відновлення України та повʼязані з цим рішення.
- Від 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже €500 мільйонів, або близько 1,4% свого валового внутрішнього продукту.