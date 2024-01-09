«Голосу» відновили держфінансування. Суперечка тривала з 2020 року і закінчилась перемогою НАЗК

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії «Голос». Це сталося після того, як партія надала виправлений звіт — суперечка тривала з 2020 року.

Чому партіям зупиняють держфінансування

Із ІІІ кварталу 2016 року політичні партії, які пройшли до парламенту, отримують гроші з бюджету і щокварталу подають звіти про те, як вони їх витрачають. Ці звіти аналізує Національне агентство із запобігання корупції. Результати публікують у спеціальних висновках: там зазначається, чи є порушення та які саме. За звіт, який подали невчасно або який містить недостовірну інформацію, передбачена кримінальна й адміністративна відповідальність. Також держава може припинити фінансувати цю партію.

Що не так було зі звітом «Голосу»

21 грудня 2020 року НАЗК опублікувало висновок про фінзвіт партії «Голос» за ІІ квартал 2020 року. У ньому йшлося, що партія заплатила 1,3 мільйона гривень 11 приватним підприємцям за роботу, яку ті не виконували. Це серйозне правопорушення, і за нього передбачена кримінальна відповідальність. Не виключено, що для того, хто підписав такий звіт, а це голова партії Кіра Рудик.

Згідно зі звітом НАЗК, один із підприємців ― Микола Лукащук ― отримав 594 тисячі гривень від партії за медіамоніторинг ЗМІ та пошук інформації про політичну активність партій. На підтвердження того, що він виконав свою роботу, партія «Голос» надала акти виконаних робіт. До них долучили матеріали без жодних посилань. Під час звірки виявилося, що це матеріали із сайту Всеукраїнської громадської організації «ОПОРА», яка моніторить, зокрема, поведінку партій.

Ще один підприємець отримав гроші за переклад закону про Нацбанк англійською, хоча англомовна версія цього закону доступна на сайті Нацбанку. Ще один ФОП мав проаналізувати та надати свій висновок щодо проєктів законів про судоустрій та статус суддів ― згідно зі звітом НАЗК, він подав повністю скопійовані консультаційні висновки Вищої ради правосуддя.

Агентство пропонувало партії «Голос» усунути ці помилки та подати виправлений звіт ― тоді б запитання зняли. Так було з партіями «Батьківщина» та «Слуга народу». «Голос» відмовився йти цим шляхом. Глава партії Кіра Рудик запевняла, що НАЗК не має рації.

Чому звіт виправили тільки зараз

Обовʼязок політсил подавати звіти зупинили на понад три роки через обмеження, повʼязані з епідемією COVID-19, а повноваження НАЗК перевіряти їх поставили на паузу після запровадження воєнного стану. Однак після зняття цих обмежень партія «Голос» 28 грудня 2023 року подала до НАЗК уточнений звіт, аби повернути держфінансування.

Разом зі звітом партія також надала первинні документи, зокрема додаткові угоди з контрагентами від 21 грудня 2021 року. В межах угод сторони визнали, що відповідні послуги не надавались, тож на рахунок партії потрібно повернути 1 328 280 гривень. Це треба зробити до 21 грудня 2024 року.