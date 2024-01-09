Місія на Місяць Peregrine One під загрозою — космічний корабель втрачає паливо

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Місія на Місяць Peregrine One під загрозою — космічний корабель зіткнувся з критичною втратою палива, повідомляє компанія-розробник посадкового модуля Astrobotic.

Вчора о 02:18 ночі за місцевим часом (09:18 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал у Флориді успішно стартувала місія Peregrine One. Американський посадковий модуль мав сісти на Місяць уперше за понад 50 років після завершення проєкту «Аполлон» у 1972 році.

Проте через кілька годин польоту стався збій у рушійній установці, який заважає космічному апарату нахилитися до Сонця, щоб зарядити батареї.

У той час як інженери місії намагалися відновити контроль над апаратом, несправність у рушійній системі спричинила стрімке втрачання цінного палива.