Група компаній «Нова пошта» змінює назву на NOVA

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Нова пошта

«Нова пошта», яка з 2001 року працює на ринку України, з часом розширила напрямки своєї діяльності і тепер змінює найменування на NOVA.

«Основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії NOVA реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech —Growth», — коментує співвласник групи NOVA Вячеслав Климов.

Група компаній NOVA складається:

з «Нова пошта» в Україні — доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні.

Nova Post Europe — компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Вона забезпечує доставку документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія.

NovaPay — небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу.

Nova Global — компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великої Британії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів «Новою поштою».

Supernova Airlines доставляє посилки по всьому світу. Компанія вже здійснила десятки рейсів між країнами Європи, а невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital — це потужний виробник вебдодатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаження.