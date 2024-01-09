У США моряк передавав Китаю розвіддані — його засудили до 27 місяців увʼязнення

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Військовослужбовець Військово-морських сил США 26-річний Томас Чжао за хабарі передавав офіцеру китайської розвідки секретну інформацію. Його засудили до 27 місяців увʼязнення та зобовʼязали сплатити штраф у розмірі $5 500, повідомляє Міністерство юстиції США.

Прокурор Центрального округу Каліфорнії Мартін Естрада заявив, що Томас Чжао відбуватиме покарання у федеральній вʼязниці.

На службі він мав допуск до державної таємниці США та працював на військово-морській базі округу Вентура в Порт-Уенеме.

У період з серпня 2021 року до щонайменше травня 2023 року Чжао отримав хабарів на суму близько $14 866.

Він передавав китайській стороні інформацію про оперативну безпеку ВМС США, військові навчання та тренування, а також обʼєкти критичної інфраструктури.

Також Чжао передавав плани масштабних морських навчань на Тихоокеанському театрі, оперативні накази, а також електричні схеми і креслення для радіолокаційної системи, орієнтованої на виконання завдань наземно-повітряного базування, розташованої на японському острові Окінава.