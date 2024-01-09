Китай посилює військову активність поблизу Тайваню перед виборами на острові

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Міністерство оборони Тайваню впродовж минулої доби відстежувало чотири бойові кораблі та 10 військових літаків армії Китаю навколо острова, а також чотири китайські повітряні кулі, що пролетіли над його столичним регіоном.

Про це повідомило Міноборони Тайваню.

З 10 літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) два винищувачі J-16 увійшли в південно-західний сектор зони розпізнавання тайванської ППО, проте жоден не перетнув серединної лінії Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між островом і материком.

Військові також виявили чотири китайські повітряні кулі, які від обіду понеділка й до пізнього вечора пролетіли над північно-східною частиною острова, де розташована тайванська столиця місто Тайбей, головний міжнародний аеропорт та ключові урядові установи острова.

Кожен із зондів впродовж 1—2 годин дрейфував над Тайванем у східному напрямі на висоті від 4,6 км до понад 10 км, що близько до традиційної висоти польотів цивільних літаків міжнародних авіаліній, та поступово зник у напрямку Філіппінського моря.

У відповідь тайванські Сили оборони надіслали літаки та кораблі ВМС і розгорнули системи ППО для спостереження за діяльністю НВАК.

Від початку року Пекін уже залучав до операцій навколо Тайваню майже 70 військових літаків і до 40 бойових кораблів, а також різко активізував використання повітряних куль, які щодня пролітають над островом. Їхнє призначення невідоме, оскільки тайванська ППО не намагається їх збивати чи приземлити якимось іншим способом.

Наразі Міноборони Тайваню вважає ці повітряні кулі звичайними метеорологічними зондами.