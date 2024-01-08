YouTube заборонятиме діпфейки, створені штучним інтелектом
- Автор:
- Ліза Бровко
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Future Publishing / Contributor
YouTube оновлює свою політику щодо кіберзалякування та переслідувань, забороняючи діпфейки, повʼязані з неповнолітніми, жертвами злочинів, смертю чи насильством.
Про це йдеться в блозі YouTube.
З 16 січня платформа почне блокувати відео, які реалістично імітують померлих неповнолітніх або жертв смертельних чи добре задокументованих подій насильства, описуючи їхню смерть чи пережите насильство.
Вебсайт The Verge додає, що в деяких відео використовуються дитячі голоси, згенеровані штучним інтелектом, для опису насильства, яке сталося з ними у резонансних випадках. Сімʼї жертв, яких зображали на відео, назвали такий контент «огидним».