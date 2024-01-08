У Покровському районі завершили пошукові роботи на місцях обстрілів. Вдалося впізнати тіла пʼяти жертв

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У Покровському районі Донецької області завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів, де 6 січня в житлові райони влучили ракети С-300. Зараз вдалося впізнати тіла пʼятьох жертв.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію. Упізнано трьох загиблих з села Рівне Мирноградської громади — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську впізнали 34-річного чоловіка та 37-річну жінку.

Криміналісти продовжують ідентифікувати фрагменти тіл. Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.