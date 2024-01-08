Премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн йде у відставку

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AP

Премʼєр-міністер Франції Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала заяву про відставку. Її вже прийняв президент Франції Еммануель Макрон.

Макрон подякував премʼєрці за «роботу на благо нації», відзначивши, що вона «втілювала проєкт із мужністю, відданістю та рішучістю державних діячів».

У своїй заяві про відставку Борн підкреслила, що вважає необхідним продовжувати реформи, й разом із членами нинішнього уряду займатиметься поточними справами до призначення нового. Поки невідомо, хто стане її наступником на посаді премʼєра Франції.

Французьке медіа France24 пише, що відставка Борн не призведе до зміни політичного курсу Франції, а радше сигналізує про бажання президента Макрона зосередитися на нових пріоритетах всередині країни.