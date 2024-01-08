Помер один із найвідоміших німецьких футболістів Франц Беккенбауер

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dpa

Найбільш видатний футболіст Німеччини Франц Беккенбауер помер 7 січня у віці 78 років.

Про це повідомила його родина агентству DPA.

Франц Беккенбауер був одним із найвидатніших у світі футболу і став чемпіоном світу і як гравець, і тренер, який винайшов амплуа футбольного ліберо (вільного захисника)

Його три рази визнавали футболістом року в Німеччині. У 1974 році він став Чемпіоном світу, а у 1972 — Чемпіоном Європи. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила Бекенбаура на 3 місце серед найсильніших футболістів XX сторіччя.

dpa

«З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Беккенбауер, мирно помер уві сні вчора, у неділю, в оточенні своєї сім’ї. Ми просимо вас сумувати мовчки та утримуватись від будь-яких питань», — написала родина.

Футболіст прийшов у «Баварію» (Мюнхен) в 1958 році. У середині 80-х років він очолив збірну Німеччини, з якою став чемпіоном (1990) та віцечемпіоном (1986) світу. У 1994 році посів посаду президента рідного клубу «Баварія». У 2006 році він очолював підготовку Німеччини до Чемпіонату світу 2006.