ВВС: В одній з найбільших у світі євангелічних церков катували та ґвалтували людей протягом 20 років

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Британське медіа BBC знайшло докази масових тортур з боку засновника однієї з найбільших у світі християнських євангельських церков під назвою «Синагога церкви всіх народів». Ті Бі Джошуа звинувачують у зґвалтуваннях і примусових абортах.

Ті Бі Джошуа помер у 2021 році, а до того він був харизматичним і успішним проповідником, зокрема телепроповідником, з великою кількістю послідовників у світі. Його визнали одним із найвпливовіших пасторів в історії Африки.

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BBC проводило розслідування протягом двох років, зібрало свідчення за період 20 років і дійшло ось таких висновків:

Є десятки свідчень очевидців про фізичне насильство або тортури, які застосовував Джошуа. Серед них — жорстоке поводження з дітьми та дорослими, яких били батогом і приковували до ланцюгів.

Багато жінок стверджують, що зазнали сексуального насильства з боку Джошуа, причому багато з них кажуть, що їх неодноразово ґвалтували протягом багатьох років на території комплексу Лагоса.

Є кілька звинувачень у примусових абортах у церкві після ймовірних зґвалтувань з боку Джошуа — одна з жінок розповіла, що вона п’ять разів переривала вагітність.

Є численні розповіді з перших вуст про те, як Джошуа фальсифікував свої «чудесні зцілення», які транслювали по телевізору мільйонам людей у ​​всьому світі.

Одна з жертв — жінка з Британії на імʼя Рей. Вона у 21 рік покинула Брайтонський університет в 2002 році та вступила до церкви. Наступні 12 років вона була «ученицею» Джошуа в його бетонному комплексі в Лагосі.

«Ми всі думали, що перебуваємо в раю, але ми були в пеклі, а в пеклі відбуваються жахливі речі», — розповіла вона.

За її словами, її кілька разів ґвалтував Джошуа, вона сиділа в одиночній камери протягом двох років. За цей час вона кілька разів намагалася вчинити самогубство.

Синагога церкви всіх народів має прихильників у всьому світі, а також керує християнським телеканалом Emmanuel TV і сторінками в соціальних мережах із мільйонами глядачів і підписників. Протягом 1990-х і на початку 2000-х років десятки тисяч паломників з Європи, Америки, Південно-Східної Азії та Африки їздили до церкви в Нігерії. Багато жертв були підлітками, коли вони вперше приєдналися до церкви й почали жити в комплексі разом із Джошуа як його послідовники.

Четверо британців, які розмовляли з BBC, зазначили, що повідомили владі Великої Британії про насильство над ними, коли втекли з церкви. І додали, що британська влада не зреагувала на це. Один британець і його дружина надіслали електронною поштою до Верховної комісії Великої Британії в Нігерії розповіді очевидців про пережиті тортури та відеодокази, включаючи записи того, як їх тримали під прицілом чоловіки, що назвали себе поліцейськими (вони також були членами церкви). Британець у листі написав, що Джошуа неодноразово ґвалтував його дружину. Цей чоловік сказав, що жодної реакції на це не було.

Знімальна група BBC намагалася записати відео з краєвидом на церковний комплекс у Лагосі з публічної вулиці, але її обстріляла охорона церкви, а потім вона ж затримала групу.

Наразі «Синагога церкви всіх народів» працює під керівництвом вдови Джошуа Евелін.