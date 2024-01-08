Побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя: ДБР скерувало справу до суду

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Працівники Держбюро розслідувань закінчили досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського військкомату, які в жовтні 2023 року побили на відео двох мобілізованих.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що 6 жовтня 2023 року солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Коли той відмовив, вони силоміць заштовхали його до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

Згодом його та ще одного мобілізованого, які лежали на ліжках у ТЦК, побили солдат-гранатометник та командир відділення охорони. Тоді один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а решта — легкі.

Таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити й відібрати зброю.

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості, а командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи — нічний домашній арешт, і відсторонив від обійманих посад.