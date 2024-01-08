Зі США вилетіла ракета на Місяць — це буде перша за понад 50 років місія після програми «Аполлон»

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Owen Baylor / X

З космодрому на мисі Канаверал у Флориді вилетіла місія Peregrine One (з англ. — «Сапсан Один»), названа на честь найшвидшої тварини на Землі. Американський посадковий модуль має сісти на Місяць уперше за понад 50 років після завершення проєкту «Аполлон».

Про це повідомляє Financial Times.

Старт відбувся о 02:18 ночі за місцевим часом (09:18 за Києвом).

Ракета Vulcan Centaur, створена United Launch Alliance, несе посадковий місячний модуль Peregrine піттсбурзької компанії Astrobotic, який відокремився приблизно через 50 хвилин після запуску.

Якщо посадковий модуль безпечно досягне поверхні супутника, це буде перша успішна комерційна місія на Місяць. Минулого року спроба японського iSpace зазнала невдачі, коли його посадковий модуль розбився на поверхні Місяця. Очікується, що Peregrine прибуде на Місяць приблизно 23 лютого.

Виконавчий директор Astrobotic сказав, що запуск став «світанком нової ери» для дослідження космосу.

«Це можливість для комерційних корисних вантажів регулярно літати на Місяць. Це означає, що Місяць стане як ніколи раніше доступним для наших вчених», — сказав він із диспетчерської на мисі Канаверал.

Perigrine One — перша з восьми запланованих місій в рамках ініціативи NASA про комерційні послуги з доправлення корисного вантажу на Місяць. Це життєво важливий крок у космічній програмі NASA «Артеміда», метою якої є повернути людей на Місяць уперше після завершення програми «Аполлон» у 1972 році.

Посадковий модуль Peregrine несе 20 корисних навантажень, включно з п’ятьма науковими інструментами NASA та вантажем україно-британської компанії Spacebit, яка відправила, зокрема, металеву версію прапора України на Місяць як частину наукової місії.

Металева пластина з мапою та прапором України, що відправилася на Місяць. nauka.ua / X

Фарби на пластині можуть витримувати екстремальні температурні умови сотні років. Її копію представили президенту України Володимиру Зеленському ще наприкінці 2021 року.

Ракета Vulcan Centaur також виконує другу місію від Celestis, космічної меморіальної компанії, яка відправляє капсули з прахом акторів і творців телесеріалу 1960-х років «Зоряний шлях» (Star Trek) у космос, щоби зрештою обігнути Сонце безпечною орбітою.

Місія також несе ДНК колишніх президентів США Джорджа Вашингтона, Дуайта Ейзенхауера та Джона Кеннеді.

Перед запуском ракети індіанці навахо зробили останню відчайдушну спробу зупинити політ, стверджуючи, що такі комерційні місії рівнозначні оскверненню священного для багатьох культур Місяця.