Торік до місцевих бюджетів надійшло майже 442 мільярди гривень. Основний дохід — ПДФО

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У 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 мільярда гривень — це на 43,8 мільярда більше ніж у 2022 році. Основний дохід йшов з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Основними доходами місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у 2023 році були:

289,4 мільярда гривень — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

55,8 мільярда гривень — єдиний податок;

34,5 мільярда гривень — плата за землю;

22,4 мільярда гривень — акцизний податок;

14,5 мільярда гривень — податок на прибуток підприємств приватного сектора економіки;

9,1 мільярда гривень — податок на нерухоме майно.

Найбільший приріст доходів зафіксували у Київський області (+26%), у Черкаській (+20,8%), Закарпатській (+17,5%) та Рівненській (+16,2%), а також у Києві (+17,6%). Збільшення доходів у цих областях повʼязують із переїздом внутрішньо переміщених осіб і бізнесу з територій, де тривають або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф.

Водночас найменший показник доходів в областях, де йдеть активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

У Мінфіні зазначили, що за 2023 рік доходи місцевих бюджетів вдалося збільшити на 11% проти 2022 року.

Чим цікавий «військовий ПДФО»

За перші сім місяців 2022 року грошове утримання військовослужбовців було найбільшою статтею видатків — 520 мільярдів гривень, або третина всіх держвидатків від початку року. Оскільки військові теж платять податки на отримані доходи, зокрема ПДФО, то відповідні нарахування зросли дуже різко та у великому обсязі.

За час війни «військовий ПДФО» став важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів — доходи громад збільшились увосьмеро. «Супердоходи» отримали ті громади, на території яких зареєстровані військові частини або навчальні центри. Тобто різні громади можуть мати кардинально різні доходи, і не всі вони «раціонально» порядкують великим доходом.

17 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про переспрямування «військового ПДФО». Відтак державний бюджет отримає від переспрямування ПДФО 214,7 мільярда гривень на військові видатки.

З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямували до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Держспецзвʼязку на дрони (13 мільярдів) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 мільярдів).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, «військовий ПДФО» розподілятимуть наступним чином: 45% — Держспецзвʼязку на дрони (прогноз 43+ мільярди гривень); 45% — Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України для виробництва боєприпасів та зброї (43+ мільярди), 10% — військовим частинам на місцях (приблизно 10 мільярдів).