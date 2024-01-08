Samsung представила перший у світі прозорий екран
- Автор:
- Софія Телішевська
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Південнокорейська компанія Samsung Electronics анонсувала нові лінійки екранів QLED, Micro LED, OLED і Lifestyle зі штучним інтелектом, представивши процесор наступного покоління.
Два екрани мають затемнене скло, що приховує обʼєкти позаду них, третій — повністю прозорий та безрамковий.
В основі телевізора Neo QLED 8K 2024 — найновіший та найінноваційніший телевізійний процесор Samsung NQ8 AI Gen3 із нейронним процесором (NPU), що працює вдвічі швидше, ніж його попередник. Кількість нейронних мереж збільшилася у вісім разів — із 64 до 512, що дозволяє відображати все, що відбувається на екрані, до найменших дрібниць.
Телевізори й екрани Samsung 2024 року також сумісні з більшою кількістю пристроїв, що сприяє кращому інтегрованому зʼєднанню між телевізорами та смартфонами або портативними гаджетами.
Також компанія презентувала новий прозорий Micro LED. Екран виглядає як шматок прозорого скла і має маленький чип, який усуває шви й заломлення світла. Це дозволяє відтворювати чітке зображення для різних сценаріїв використання — як удома, так і в корпоративному секторі.
Усі продемонстровані пристрої завтовшки близько сантиметра та показують чітке зображення. За словами представника Samsung, оскільки прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість, ніж прозорі OLED-панелі, на них також менше впливає навколишнє освітлення.
Вартість подібного екрана та перспективи його впровадження у пристрої не називаються.