Samsung представила перший у світі прозорий екран

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Південнокорейська компанія Samsung Electronics анонсувала нові лінійки екранів QLED, Micro LED, OLED і Lifestyle зі штучним інтелектом, представивши процесор наступного покоління.

Два екрани мають затемнене скло, що приховує обʼєкти позаду них, третій — повністю прозорий та безрамковий.

В основі телевізора Neo QLED 8K 2024 — найновіший та найінноваційніший телевізійний процесор Samsung NQ8 AI Gen3 із нейронним процесором (NPU), що працює вдвічі швидше, ніж його попередник. Кількість нейронних мереж збільшилася у вісім разів — із 64 до 512, що дозволяє відображати все, що відбувається на екрані, до найменших дрібниць.

Телевізори й екрани Samsung 2024 року також сумісні з більшою кількістю пристроїв, що сприяє кращому інтегрованому зʼєднанню між телевізорами та смартфонами або портативними гаджетами.

Також компанія презентувала новий прозорий Micro LED. Екран виглядає як шматок прозорого скла і має маленький чип, який усуває шви й заломлення світла. Це дозволяє відтворювати чітке зображення для різних сценаріїв використання — як удома, так і в корпоративному секторі.

Усі продемонстровані пристрої завтовшки близько сантиметра та показують чітке зображення. За словами представника Samsung, оскільки прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість, ніж прозорі OLED-панелі, на них також менше впливає навколишнє освітлення.

Вартість подібного екрана та перспективи його впровадження у пристрої не називаються.