WSJ: Керівники компаній Tesla і SpaceX стурбовані тим, що Маск вживає незаконні наркотики. Це може зашкодити бізнесу

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Члени правління і топменеджмент компаній, дотичних до Ілона Маска, занепокоєні тим, що мільярдер вживає наркотики — це може розцінюватись як порушення федерального законодавства США і становить ризик для шести компаній та мільярдних активів, якими керує Маск.

The Wall Street Journal повідомляє, що йдеться про ЛСД, кокаїн, екстазі, седум, марихуану і кетамін. Це було на приватних вечірках по всьому світу, де учасники підписували угоди про нерозголошення або віддавали свої телефони, щоб потрапити на захід.

Раніше Маск курив марихуану в громадських місцях і казав, що має рецепт на психоделічний кетамін.

У 2018 році бізнесмен прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку організував у Лос-Анджелесі. Наступного року він вживав гриби на заході в Мексиці. У 2021 році Маск прийняв кетамін зі своїм братом Кімбалом Маском у Маямі на домашній вечірці. Також бізнесмен вживав заборонені наркотики разом із нинішнім членом ради директорів SpaceX і колишнім членом правління Tesla Стівом Юрветсоном.

Люди, близькі до мільярдера, стверджують, що він і далі вживає наркотики, особливо кетамін. Вони стурбовані тим, що це може спричинити шкоду для здоровʼя та бізнесу.

Видання вказує, що незаконне вживання наркотиків може поставити під загрозу мільярди доларів державних контрактів SpaceX. Це активи інвесторів на суму близько трильйона доларів, десятки тисяч робочих місць і велика частка космічної програми США.

Адвокат Маска Алекс Спіро стверджує, що той регулярно тестується на наркотики в SpaceX і ніколи не провалював тест.