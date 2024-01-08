На Дніпропетровщині від ракетної атаки загинула жінка, під завалами ще є люди. В області 25 постраждалих

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У Кривому Розі ракета пошкодила торговий центр і понад 20 приватних будинків — під завалами можуть бути люди. За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, 58-річний чоловік отримав осколкові поранення, він перебуває у задовільному стані.

У Лозуватській громаді Криворізького району також є «приліт» у приватну оселю, там загинула 62-річна жінка.

У Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз місце влучання. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, пʼятиповерхівка, авто. Рятувальники вже локалізували пожежі, що виникли на місці ударів. Загалом у місті 24 постраждалих, з них пʼятеро — діти.