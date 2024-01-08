У Києві та Харкові померли постраждалі від ракетної атаки 2 січня
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Києві та Харкові вранці 8 січня померли двоє людей, які дістали важких поранень під час масованої атаки на початку року, 2 січня.
У столиці це третя жертва атаки на будинок у Соломʼянському районі. Тим часом у лікарнях досі перебувають 22 постраждалі від останнх ракетних ударів. Відповідні дані оприлюднив мер Києва Віталій Кличко.
У Харкові в лікарні помер 56-річний чоловік, який тривалий час був у важкому стані. Таким чином, кількість загиблих в місті зросла до трьох.
Загалом в обох містах загинули шестеро людей, поранені — 63 (у Харкові) та 49 (у Києві).
- 2 січня російські війська масовано атакували Київ, Київщину і Харків. Сили ППО збили 72 повітряні цілі з 99, серед яких 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і три крилаті ракети «Калібр». Раніше, тієї ж ночі, оборонці знищили 35 ударних дронів. Були зруйновані житлові будинки та низка обʼєктів цивільної інфраструктури.