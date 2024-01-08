У Києві та Харкові померли постраждалі від ракетної атаки 2 січня

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У Києві та Харкові вранці 8 січня померли двоє людей, які дістали важких поранень під час масованої атаки на початку року, 2 січня.

У столиці це третя жертва атаки на будинок у Соломʼянському районі. Тим часом у лікарнях досі перебувають 22 постраждалі від останнх ракетних ударів. Відповідні дані оприлюднив мер Києва Віталій Кличко.

У Харкові в лікарні помер 56-річний чоловік, який тривалий час був у важкому стані. Таким чином, кількість загиблих в місті зросла до трьох.

Загалом в обох містах загинули шестеро людей, поранені — 63 (у Харкові) та 49 (у Києві).