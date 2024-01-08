Генштаб України: Російська армія втратила за добу ще 440 військових і 13 артилерійських систем

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 8 січня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 440 військових убитими, 9 танків, 14 бронемашин, 12 артилерійських систем і дві РСЗВ, одну систему ППО, 19 одиниць автотехніки, одну одиницю спецтехніки,11 БпЛА й одну крилату ракету.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Протягом минулої доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога, на Лиманському — чотири атаки, на Бахмутському — три атаки. На Авдіївському напрямку, де ворог намагається оточити Авдіївку, відбили 21 атаку, на Марʼїнському — три атаки, на Запорізькому західніше Вербового — одну атаку, а на лівому березі Херсонщини зупинили три штурми росіян.