Атака на Донеччину: Рятувальники вилучили тіло дитини в Рівному та тіло жінки в Покровську

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Російські окупанти 6 січня масовано атакували ракетами С-300 Покровський район Донеччини. Росіяни влучили по житлових будинках, з-під завалів яких досі дістають тіла.

Станом на ранок 7 січня в Покровську на місці двох зруйнованих приватних будинків рятувальники одну людину врятували та дістали тіло загиблої жінки, пишуть у ДСНС. Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, серед яких дві дитини.

У селі Рівне вилучили тіло загиблої дитини на місці зруйнованого будинку. Надзвичайники шукають ще пʼятьох людей, зокрема двох дітей.

Рятувальники під час ліквідації наслідків обстрілу розібрали 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.