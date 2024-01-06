У Покровську від ракетної атаки загинули щонайменше 11 людей, пʼятеро з них — діти
- Автор:
- Олександра Амру
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Telegram / ДСНС
Кількість жертв від ракетної атаки росіян на Покровськ сягнула 11, з них пʼятеро — це діти, уточнив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Ще вісім поранені.
Російські війська обстріляли район ракетами С-300 — основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.
У Покровську росіяни повністю знищили два приватних будинки, з-під завалів вдалося врятувати одного чоловіка, під руїнами шукають ще шістьох людей, серед них двоє дітей, повідомляє ДСНС України.
У селі Рівне Мирноградської громади росіяни прямим влучанням знищили будинок, де мешкало шестеро людей, серед них троє дітей.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Відстань від Покровська до лінії фронту — близько 32,5 км навпростець.