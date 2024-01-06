Росіяни обстріляли Покровськ, під завалами можуть бути люди

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Російські війська обстріляли місто Покровськ на Донеччині, шестеро людей поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зараз у Покровську триває пошукова операція — з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину, під руїнами можуть бути ще двоє.

Також з’ясовують наслідки влучання в Рівному Мирноградської громади — поцілили в будинок, де мешкала родина з шістьох людей.