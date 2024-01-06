Телеведуча Sky News порадила 13-річному рекордсмену з Tetris «погуляти на свіжому повітрі», а у відповідь дістала шквал критики

Новини

Ведуча телеканалу Sky News, розповідаючи про 13-річного світового рекордсмена Tetris Вілліса Гібсона, сказала, що перемога у грі — не мета життя, і порадила хлопцю більше гуляти на свіжому повітрі. Через свої висловлювання жінка дістала шквал критики на власну адресу.

«Як мати, я би просто сказала відійти від екрана, вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Подолати тетріс — не мета життя», — сказала 51-річна телеведуча Джейн Секер.

Запис ефіру з її словами згодом опублікували в соцмережі Х (Twitter), він назбирав купу негативних коментарів.

Глядачі здебільшого обурені знеціненням успіху хлопця, мовляв, підлітка ніхто б не критикував, якби він був переможцем із шахів. Натомість мати рекордсмена каже, що дитина займається й іншими справами, окрім ігор, тож її все влаштовує.