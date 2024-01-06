Телеведуча Sky News порадила 13-річному рекордсмену з Tetris «погуляти на свіжому повітрі», а у відповідь дістала шквал критики
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Ведуча телеканалу Sky News, розповідаючи про 13-річного світового рекордсмена Tetris Вілліса Гібсона, сказала, що перемога у грі — не мета життя, і порадила хлопцю більше гуляти на свіжому повітрі. Через свої висловлювання жінка дістала шквал критики на власну адресу.
«Як мати, я би просто сказала відійти від екрана, вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. Подолати тетріс — не мета життя», — сказала 51-річна телеведуча Джейн Секер.
Запис ефіру з її словами згодом опублікували в соцмережі Х (Twitter), він назбирав купу негативних коментарів.
Глядачі здебільшого обурені знеціненням успіху хлопця, мовляв, підлітка ніхто б не критикував, якби він був переможцем із шахів. Натомість мати рекордсмена каже, що дитина займається й іншими справами, окрім ігор, тож її все влаштовує.
- 13-річний Вілліс Гібсон став першим, хто пройшов Tetris для NES — доки гра не вийшла з ладу (кіллскріну). Це сталося через 34 роки після запуску гри в 1989 році. Вілліс під псевдонімом Blue Scuti у грі також першим досяг 157-го рівня. Як відзначає канал спільноти класичного тетрісу aGameScout, це «найбільше досягнення за 34-річну історію професійної арени класичного тетрісу».
- Оригінальний Tetris був розроблений у 1984 році, найпопулярніша його класична версія випущена на 8-розрядній консолі NES у 1989 році. Досі існує активна спільнота гравців, яка проводить змагання та фіксує досягнення.
- Гравці у Tetris NES досягають максимальної швидкості гри на рівні 29. Дістатися цього рівня є справжнім досягненням — блоки Tetris падають так швидко, що перейти на вищі рівні майже неможливо традиційними методами. Так, рівень 29 десятиліттями вважався фінальним.