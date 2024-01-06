У понад 20 штатах США розглядають зняття Трампа з виборів за 14-ю поправкою до Конституції

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У 34 штатах США виборці ініціювали виключення Дональда Трампа з виборчих списків. Подекуди суди відхилили такі позови, але в понад 20 штатах це питання залишається на порядку денному, пише The New York Times із посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

Наразі Трамп дискваліфікований з праймеріз у штатах Колорадо і Мен до розгляду апеляцій.

Справи проти Трампа ґрунтуються на неоднозначному пункті 14-ї поправки Конституції США. Ухвалена після Громадянської війни, вона мала на меті позбавити можливості обіймати державні посади всіх, хто перебував на держслужбі та «брав участь у повстанні чи заколоті».

Зазначимо, що у 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона на участь у праймеріз для Трампа, на минулих президентських виборах перемогу здобув Байден.

Напередодні Верховний суд Сполучених Штатів оголосив, що розгляне дискваліфікацію Трампа з внутрішньопартійних виборів (праймеріз) Республіканської партії на основі поправки до Конституції про заборону участі в «повстанні чи заколоті». Рішення матиме суттєвий вплив на перебіг президентської кампанії у США, бо може або поховати шанси Трампа на обрання, або, навпаки, ще більше заохотити його та його прихильників, які називали спроби застосувати 14-ту поправку «полюванням на відьом».