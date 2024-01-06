Повітряні сили ЗСУ вразили російський пункт управління на аеродромі «Саки» у Криму

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив ураження аеродрому «Саки» у Криму. «У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу», — написав командувач та оприлюднив відповідне фото.

Тим часом російське Міністерство оборони звітує про перехоплення чотирьох ракет над півостровом. Утім, прокремлівські канали з посиланням на кілька джерел у Генштабі та Міноборони рф кажуть, що три ракети досягли цілей та вдарили по військових обʼєктах у Сакському районі та поблизу Севастополя.

За цими даними, на двох обʼєктах загинули 23 військові, пʼятеро з них — високопоставлені офіцери, а щонайменше девʼять — спецпризначенці. Також росіяни втратили кілька елементів ППО і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, українська сторона зараз оцінює наслідки ударів. Вона також підтвердила інформацію про ураження російського командного пункту і «серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові».