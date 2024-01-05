Королівська пошта Британії випустить набори марок на честь 30-річчя заснування гурту Spice Girls

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Royal Mail

Королівська пошта Великої Британії випустить набори марок на честь 30-річчя заснування британського жіночого гурту Spice Girl. Це вперше королівська поштова служба присвятила цілу колекцію марок жіночому поп-гурту.

Про це пише The Guardian.

На десятьох головних марках представлені зображення з виступу на церемонії вручення Brit Awards 1997 року, а ще є портрети співачок, зроблені на знімальному майданчику фільму Spice World 1997 року.

Royal Mail

Ціни на марки, колекції й набори марок, обкладинки з поштовим штемпелем та інше варіюються від £4,6 (223 гривні) до £199,9 (9 695 гривень). Королівська пошта написала в інформаційному листі, що Spice Girls «почали домінувати в чартах у той час, коли жіночі гурти не вважалися комерційно життєздатними. Їхнє заразливе поп-звучання та смілива філософія Girl Power змінили обличчя музики і надихнули ціле покоління артистів».

Жіночий гурт Spice Girls створили в 1994 році на противагу популярним того часу бойз-бендам. Складався гурт з Мелані Браун (Scary Spice), Мелані Чисголм (Sporty Spice), Еммі Бантон (Baby Spice), Джері Холлівелл (Ginger Spice) і Вікторії Бекхем (Posh Spice). Spice Girls розпалися у 2001 році, але воззʼєднувалися у 2007 та 2019 році.