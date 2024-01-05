НАЗК перевіряє президента «Енергоатому» Петра Котіна після журналістського розслідування
- Автор:
- Олександра Амру
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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.
Про це йдеться в листі, який НАЗК надіслало у відповідь на звернення групи народних депутатів від партії «Голос».
Перевірку розпочнуть за фактами з журналістського розслідування «Схем». У ньому йдеться, що теща Котіна під час повномасштабного російського вторгнення в Україну придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько семи мільйонів гривень, а також три ділянки в селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень — на це власних доходів вона офіційно не мала.
У відповіді на звернення нардепів НАЗК зазначило, що наведені в розслідуванні факти врахують під час моніторингу способу життя Котіна.
- 21 грудня журналістське розслідування від «Схем» зʼясувало, що 70-річна теща Котіна під час великої війни стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів і земельної ділянки біля нього з виходом до озера.
- За даними «Схем», у будинку живе сам Котін з родиною. Також у березні 2021 року жінка придбала три земельні ділянки під Києвом, причому вона не мала власних офіційних доходів, щоб їх купити. Сам Котін сказав у коментарі журналістам, що «відвідує цей будинок», а також запевнив, що його майно зазначать у декларації, «термін подання якої ще не настав».
- За словами президента «Енергоатому», його теща сама назбирала кошти на будинок — це заощадженням її родини «за понад 50 років трудової діяльності», запозиченим кошти, а також готівка її близьких родичів, яку ті довірили їй вивезти з окупованих територій.
- 30 грудня 2023 року Кабмін ухвалив рішення про перетворення «Енергоатому» на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.