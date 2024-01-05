НАЗК перевіряє президента «Енергоатому» Петра Котіна після журналістського розслідування

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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.

Про це йдеться в листі, який НАЗК надіслало у відповідь на звернення групи народних депутатів від партії «Голос».

Перевірку розпочнуть за фактами з журналістського розслідування «Схем». У ньому йдеться, що теща Котіна під час повномасштабного російського вторгнення в Україну придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько семи мільйонів гривень, а також три ділянки в селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень — на це власних доходів вона офіційно не мала.

У відповіді на звернення нардепів НАЗК зазначило, що наведені в розслідуванні факти врахують під час моніторингу способу життя Котіна.