ППО вночі збила 21 із 29 дронів Shahed

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Протиповітряна оборона України в ніч на 5 січня збила 21 із 29 запущених безпілотників-камікадзе Shahed-136/13.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські дрони атакували двома хвилями з району Приморсько-Ахтарська (рф) та кримського мису Чауда.

Дрони збивали в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Переважну більшість знищили мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами й переносними зенітно-ракетними комплексами.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Зранку 5 січня про руйнування від атаки дронів повідомляло небагато областей.

Над Черкаською областю збили 5 ударних дронів. Уламки пошкодили лінії електропередачі, без світла залишилися три населені пункти й ще два частково. Постраждалих немає, повідомив очільник ОВА.

У Херсонській області 3 Shahed вдарили по адмінбудівлі та модульному містечку в селі Високе. Поранені двоє чоловіків, ще пʼятеро людей, зокрема 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Останніх врятувало укриття. Збили над областю 4 дрони.

Вночі в небі над Криворізьким районом (Дніпропетровщина) ППО збила 6 дронів Shahed. Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА.