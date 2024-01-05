В Україні подорожчало оформлення ID-паспорта і посвідки на проживання

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні подорожчало оформлення ID-картки, посвідки на проживання і посвідчення особи без громадянства.

Міністерство внутрішніх справ назвало нові актуальні ціни та пояснило це тим, що «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.

Оформити паспорт у вигляді ID-картки протягом 20 днів тепер коштує 504 гривні, а протягом 10 днів — 874 гривні. Якщо це перший в житті такий паспорт, то його оформлять безкоштовно.

Вартість посвідки на тимчасове проживання — 1 056 гривень (протягом 15 днів оформлення). За посвідку на постійне проживання треба заплатити 1 151 гривню, її оформляють протягом 15 робочих днів. Посвідчення особи без громадянства коштуватиме 6 867 гривень.