У США розбився носій ядерної зброї — бомбардувальник B-1 Lancer. Екіпаж вижив

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У штаті Південна Дакота під час посадки на авіабазу Військово-повітряних сил Елсворт розбився стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer, який здатен нести ракети з ядерним боєзарядом.

Командування бази повідомило, що катастрофа сталася під час тренувального польоту. Тоді була погана погода і сильний мороз. Екіпаж із чотирьох військових встиг катапультуватися, ніхто не постраждав. Авіабазу закрили для польотів, на місці проводять розслідування.

Модифікація B-1B стала на озброєння США в кінці 1986 року. У США таких літаків побудували 100 одиниць, 44 з яких досі на службі. Вони були створені як ракетоносії ядерної зброї, проте за домовленостями з Москвою про скорочення стратегічного наступального озброєння їх модернізували під інші цілі. Здатності нести ядерну зброю вони не втратили. Ціна одного B-1B у 1998 році перевищувала $283 мільйони, зараз вона ще більша.