Літак Turkish Airlines перервав зліт через кота-нелегала в салоні

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Raoul Droog / Unsplash

У Стамбулі пасажирський Boeing 777-300 перервав зліт через кота, що несподівано вискочив з ручної поклажі й почав ходити по салону, передає Daily Sabah.

Після завершення посадки пасажирів на рейс Стамбул — Афіни пілот почав вирулювати на злітно-посадкову смугу для зльоту. В цей момент у салоні зʼявився кіт. Екіпаж літака негайно доповів про ситуацію пілоту і той повернувся на стоянку.

Перевірка виявила, що в кота не було ані клітки, ані дозволу на переліт.

Авіакомпанія Turkish Airlines занесла пасажира до чорного списку, оскільки він не вперше намагався провезти кота в такий спосіб.