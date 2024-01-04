Літак Turkish Airlines перервав зліт через кота-нелегала в салоні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Raoul Droog / Unsplash
У Стамбулі пасажирський Boeing 777-300 перервав зліт через кота, що несподівано вискочив з ручної поклажі й почав ходити по салону, передає Daily Sabah.
Після завершення посадки пасажирів на рейс Стамбул — Афіни пілот почав вирулювати на злітно-посадкову смугу для зльоту. В цей момент у салоні зʼявився кіт. Екіпаж літака негайно доповів про ситуацію пілоту і той повернувся на стоянку.
Перевірка виявила, що в кота не було ані клітки, ані дозволу на переліт.
Авіакомпанія Turkish Airlines занесла пасажира до чорного списку, оскільки він не вперше намагався провезти кота в такий спосіб.