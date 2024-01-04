Мінцифри пропонує усунути людський фактор з процесу розмитнення авто. У Раду подали законопроєкт

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Міністерство цифрової трансформації подало в парламент законопроєкт, який передбачає виключення людського фактора з процесу розмитнення автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Якщо проєкт закону ухвалять у такому вигляді, тоді громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок «Дія», а бізнес — через портал «Дія».

Документ пропонує створити базу даних митної вартості легкових автомобілів, її сформує Мінцифри на основі даних митниці. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, що проходили митне оформлення в Україні від 2007 року, з деталями: марка, модель, рік випуску, тип та обʼєм двигуна.

Весь процес розмитнення відбуватиметься онлайн, а «Дія» допомагатиме заповнити митну декларацію, підтягнувши інформацію про автомобіль за VIN-кодом.

Міністр Михайло Федоров каже, що зараз на процедуру визначення митної вартості впливає людський фактор, тож його хочуть усунути.

Багато в чому вартість залежить безпосередньо від митного інспектора. За відсутності чітких критеріїв є можливості для зловживання як з боку посадовців митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість автомобіля, щоб зменшити митний платіж. Цим фактично зменшуються надходження до бюджету.