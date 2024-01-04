На Windows-клавіатурі з’явиться нова клавіша Copilot. Це перша зміна за 30 років

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Корпорація Microsoft оголосила 2024-й «роком комп’ютерів зі штучним інтелектом», тому на клавіатурі нових ноутбуків і ПК від її партнерів з’явиться клавіша Copilot.

Вона має забезпечити швидкий доступ до Windows Copilot простим натисканням кнопки на клавіатурі, пише The Verge.

Це стане першою глобальною зміною Windows-розкладки за останні три десятиліття. Copilot розташують поруч із правою клавішею Alt на клавіатурах Windows.

«Майже 30 років тому ми представили клавішу Windows на клавіатурі, що дозволило людям у всьому світі взаємодіяти з Windows. Copilot у нашій подорожі з Windows стане точкою входу у світ ШІ на персональних комп’ютерах», — зазначив виконавчий віцепрезидент і директор з маркетингу споживачів Microsoft Юсуф Мехді.

Клавіша Copilot запускатиме Windows Copilot, вбудований у Windows 11, пропонуючи чат-бот, схожий на ChatGPT, який може відповідати на запити або навіть виконувати дії всередині Windows.

Якщо Windows Copilot ще не доступний у вашій країні, вона натомість запустить Windows Search.

Поки не відомо, чи планує Microsoft дозволити використовувати клавішу Copilot у поєднанні з іншими клавішами в майбутньому. Також Microsoft ще не уточнює, які виробники техніки додадуть Copilot на клавіатуру.

Офіційно про це розкажуть на виставці CES 2024 (Consumer Electronics Show) у січні 2024 року.

Імовірно, навесні 2024 року Майкрософт випустить нові моделі Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 – також із клавішею Copilot.