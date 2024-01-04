Лукашенко підписав закон про довічні гарантії для президента Білорусі й захист від переслідування

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Reuters / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який запроваджує гарантії щодо його безпеки, здоровʼя, фінансового і політичного становища, а також посилює вимоги для кандидата в президенти.

Закон дає право на довічну недоторканність колишньому президентові та членам його родини. Екслідера країни не можна притягнути до відповідальності за дії під час правління. Також Лукашенко після відставки має стати делегатом Всебілоруських народних зборів і довічним членом верхньої палати парламенту.

Йому призначається довічна допомога в обсязі зарплати чинного президента, гарантується медична допомога президентського рівня, державна охорона і доступ до урядового звʼязку.

Щодо нових вимог до кандидатів на пост президента, то право обиратися надається лише народженим у Білорусі громадянам не молодшим за 40 років, які жили на постійній основі в країні щонайменше 20 років і ніколи не мали посвідки на проживання в іншій країні. Ці положення фактично дискваліфікують усіх представників опозиції, яка здебільшого у вигнанні за кордоном або увʼязнена.