В. о. голови Конституційного суду оштрафували. Його внесуть до реєстру корупціонерів

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Голосіївський райсуд міста Києва визнав винним виконувача обовʼязків голови Конституційного суду Сергія Головатого в невиконанні вимог Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК повідомляє, що Головатий не надав документи та їх копії за запитом агентства від 14 вересня 2023 року, чим порушив закон про запобігання корупції.

У постанові суду вказано, що справа стосується конфлікту інтересів. Головатому призначили штраф у 1 700 гривень. Також він має сплатити судовий збір у 605,60 грн. Крім того, його внесуть до реєстру корупціонерів. Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення, тобто у Головатого ще є вісім днів.