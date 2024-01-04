В. о. голови Конституційного суду оштрафували. Його внесуть до реєстру корупціонерів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Голосіївський райсуд міста Києва визнав винним виконувача обовʼязків голови Конституційного суду Сергія Головатого в невиконанні вимог Національного агентства з питань запобігання корупції.
НАЗК повідомляє, що Головатий не надав документи та їх копії за запитом агентства від 14 вересня 2023 року, чим порушив закон про запобігання корупції.
У постанові суду вказано, що справа стосується конфлікту інтересів. Головатому призначили штраф у 1 700 гривень. Також він має сплатити судовий збір у 605,60 грн. Крім того, його внесуть до реєстру корупціонерів. Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення, тобто у Головатого ще є вісім днів.
- У листопаді НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення на Сергія Головатого і керівника секретаріату КС Віктора Бесчастного, які відмовилися надати документи щодо можливого конфлікту інтересів у їхніх діях.
- НАЗК направило до суду запит з вимогою надати копії документів для підтвердження чи спростування інформації, проте керівник секретаріату КСУ відмовився це зробити. Як наслідок НАЗК винесло Сергію Головатому обов’язковий до виконання припис, який теж був проігнорований. Натомість агентство отримало листа від КСУ про оскарження припису в адміністративному суді. Потім почався суд.